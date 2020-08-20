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20 августа 2020, 12:59 6

В КОГА рассказали, в каких районах Киевской области будут проводиться выборы депутатов

20 августа 2020, 12:59 6
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На базе ликвидированных райгосадминистраций хотят создать подразделения РГА новообразованных районов
На базе ликвидированных райгосадминистраций хотят создать подразделения РГА новообразованных районов
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Образование новых районов и ликвидация тех, что существуют, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил на брифинге председатель КОГА Василий Володин.

"Образование новых районов и ликвидация тех, что существуют, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам, что будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления. Выборы депутатов районных советов будут проводиться в: Бучанском, Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Фастовском районах", – сказал Володин.

По его словам, до создания состоятельных территориальных общин значительную часть услуг граждане получали в районных центрах. Сейчас все необходимые услуги будут предоставляться непосредственно в об'объединенных территориальных общинах.

"Для обеспечения непрерывности предоставления услуг будет определен переходный период для передачи полномочий. На базе ликвидированных райгосадминистраций планируется создание структурных подразделений РГА новообразованных районов", – сказал глава ОГА.

Напомни, больше всего граждан изменили избирательный адрес в Киеве и области

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