В КОГА рассказали, в каких районах Киевской области будут проводиться выборы депутатов

На базе ликвидированных райгосадминистраций хотят создать подразделения РГА новообразованных районов

На базе ликвидированных райгосадминистраций хотят создать подразделения РГА новообразованных районов

Образование новых районов и ликвидация тех, что существуют, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил на брифинге председатель КОГА Василий Володин.

"Образование новых районов и ликвидация тех, что существуют, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам, что будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления. Выборы депутатов районных советов будут проводиться в: Бучанском, Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Фастовском районах", – сказал Володин.

По его словам, до создания состоятельных территориальных общин значительную часть услуг граждане получали в районных центрах. Сейчас все необходимые услуги будут предоставляться непосредственно в об'объединенных территориальных общинах.

"Для обеспечения непрерывности предоставления услуг будет определен переходный период для передачи полномочий. На базе ликвидированных райгосадминистраций планируется создание структурных подразделений РГА новообразованных районов", – сказал глава ОГА.

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