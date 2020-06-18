В некоторых областях 22 июня могут вернуть жесткий карантин - Минздрав

15 областей подпадают под условия усиления карантина

15 областей подпадают под условия усиления карантина

Фото: скриншот видео

Согласно наихудшему сценарию реагирования на распространение COVID-19 в Украине, в некоторых областях уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, в случае ухудшения ситуации в том или ином регионе, карантин придется усиливать.

График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - сказал Ляшко.

Он также не исключил вероятность, что Украина сможет пройти лето без жесткого карантина.

Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное-придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - добавил Ляшко.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.