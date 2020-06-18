На Одесчине закрыли целый район на карантин

Запрещены перевозки и работа рынков

Запрещены перевозки и работа рынков

Фото: odessa.online

В связи с распространением COVID-19 в области, региональная комиссия с ТЭБ и ЧС приняла решение закрыть на карантин Болградский район Одесской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Болградской РДА.

С 18 июня в Болградском районе усилены меры по противодействию распространению COVID-19. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС райгосадминистрации ввиду того, что на территории района зарегистрировано 84 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Так, до отдельного распоряжения в районе запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, а с 22 июня также запрещена работа рынков и субъектов хозяйствования, которые предусматривают принятие посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок и т.п.), учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Куцого, в течение недели на 130 человек возросло число больных COVID-19 в области, причем наибольшие очаги зафиксированы в Одессе - 291, в Болградском и Подольском районах - соответственно 84 и 447. Общее количество пациентов достигает 1161, "активных" случаев - 648, выздоровели 513 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 18 июня в стране уже 34 063 больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 829 новых случаев. Вследствие болезни в целом умерли 966 человек, из них 23 - за последние сутки.