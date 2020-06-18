09:49  18 июня
В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек
10:41  18 июня
Непогода в Украине: без света остались десятки населенных пунктов, обрушились дома и мост
08:19  18 июня
Обострение на Донбассе: погиб один украинский военный, еще двое - ранены
UA | RU
UA | RU
18 июня 2020, 09:49 14

В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек

18 июня 2020, 09:49 14
Читайте також українською мовою
Уже третий день подряд в Минздраве фиксируют антирекорд по COVID-19
Уже третий день подряд в Минздраве фиксируют антирекорд по COVID-19
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 18 июня в стране уже 34 063 больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 829 новых случаев. Вследствие болезни в целом умерли 966 человек, из них 23 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область - 4135 случаев, город Киев - 4084 случаев, Львовская область - 3398 случаев.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области - 171, Закарпатской - 74, Ровенской - 73, Винницкой - 63 и в г. Киеве - 58.

В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.

За все время пандемии COVID-19 в Украине выздоровели 15447 человек.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1563 случая;
  • Волынская область — 1610 случаев;
  • Днепропетровская область — 1021 случай;
  • Донецкая область — 349 случаев;
  • Житомирская область — 1154 случая;
  • Закарпатская область — 1882 случая;
  • Запорожская область — 541 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1893 случая;
  • Кировоградская область — 604 случая;
  • г. Киев — 4084 случая;
  • Киевская область — 2119 случаев;
  • Львовская область — 3398 случаев;
  • Луганская область — 68 случаев;
  • Николаевская область — 323 случая;
  • Одесская область — 1188 случаев;
  • Полтавская область — 287 случаев;
  • Ровенская область — 2572 случая;
  • Сумская область — 236 случаев;
  • Тернопольская область — 1542 случая;
  • Харьковская область — 1707 случаев;
  • Херсонская область — 184 случая;
  • Хмельницкая область — 587 случаев;
  • Черновицкая область — 4135 случаев;
  • Черкасская область — 568 случаев;
  • Черниговская область — 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус карантин инфекции Украина пандемия рекорды
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »