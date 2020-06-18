В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек

Уже третий день подряд в Минздраве фиксируют антирекорд по COVID-19

Уже третий день подряд в Минздраве фиксируют антирекорд по COVID-19

По состоянию на утро 18 июня в стране уже 34 063 больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 829 новых случаев. Вследствие болезни в целом умерли 966 человек, из них 23 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область - 4135 случаев, город Киев - 4084 случаев, Львовская область - 3398 случаев.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области - 171, Закарпатской - 74, Ровенской - 73, Винницкой - 63 и в г. Киеве - 58.

В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.

За все время пандемии COVID-19 в Украине выздоровели 15447 человек.



Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1563 случая;

Волынская область — 1610 случаев;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 349 случаев;

Житомирская область — 1154 случая;

Закарпатская область — 1882 случая;

Запорожская область — 541 случай;

Ивано-Франковская область — 1893 случая;

Кировоградская область — 604 случая;

г. Киев — 4084 случая;

Киевская область — 2119 случаев;

Львовская область — 3398 случаев;

Луганская область — 68 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1188 случаев;

Полтавская область — 287 случаев;

Ровенская область — 2572 случая;

Сумская область — 236 случаев;

Тернопольская область — 1542 случая;

Харьковская область — 1707 случаев;

Херсонская область — 184 случая;

Хмельницкая область — 587 случаев;

Черновицкая область — 4135 случаев;

Черкасская область — 568 случаев;

Черниговская область — 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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