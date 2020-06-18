В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек
По состоянию на утро 18 июня в стране уже 34 063 больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 829 новых случаев. Вследствие болезни в целом умерли 966 человек, из них 23 - за последние сутки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область - 4135 случаев, город Киев - 4084 случаев, Львовская область - 3398 случаев.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области - 171, Закарпатской - 74, Ровенской - 73, Винницкой - 63 и в г. Киеве - 58.
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
За все время пандемии COVID-19 в Украине выздоровели 15447 человек.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1563 случая;
- Волынская область — 1610 случаев;
- Днепропетровская область — 1021 случай;
- Донецкая область — 349 случаев;
- Житомирская область — 1154 случая;
- Закарпатская область — 1882 случая;
- Запорожская область — 541 случай;
- Ивано-Франковская область — 1893 случая;
- Кировоградская область — 604 случая;
- г. Киев — 4084 случая;
- Киевская область — 2119 случаев;
- Львовская область — 3398 случаев;
- Луганская область — 68 случаев;
- Николаевская область — 323 случая;
- Одесская область — 1188 случаев;
- Полтавская область — 287 случаев;
- Ровенская область — 2572 случая;
- Сумская область — 236 случаев;
- Тернопольская область — 1542 случая;
- Харьковская область — 1707 случаев;
- Херсонская область — 184 случая;
- Хмельницкая область — 587 случаев;
- Черновицкая область — 4135 случаев;
- Черкасская область — 568 случаев;
- Черниговская область — 448 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)