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18 июня 2020, 14:41 3

Ремонт дорог вместо борьбы с коронавирусом: Рада приняла изменения в бюджет

18 июня 2020, 14:41 3
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Средства выделят из фонда борьбы с COVID-19
Средства выделят из фонда борьбы с COVID-19
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины приняла в проект закона №3509 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Соответствующий законопроект поддержал 331 народный депутат, сообщает RegioNews.

Целью разработки законопроекта является обеспечение возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии, как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Так, принятие проекта закона приведет к положительному социально-экономического эффекту для государства, а именно:

  • будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн грн;
  • повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн грн;
  • увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн грн;
  • повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины не поддержала обновленную Программу деятельности Кабинета министров Украины №3330 от 12.06.2020 года. Отклонение программы означает, что Кабмин не получил годовой иммунитет.

коронавирус финансирование ВР бюджет дороги
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