На Николаевщине зафиксировали новую вспышку коронавируса
Последние трое суток новых случаев не регистрировали
Последние трое суток новых случаев не регистрировали
В Николаевской области по состоянию на 18 июня обнаружено 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
Всего зарегистрировано 338 случаев, из них работников учреждений здравоохранения - 56. Больше всего в городах Николаев - 63, Южноукраинск и Домановском районе - по 66 случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние трое суток в области не фиксировался ни один случай больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев выявили во Львовской области - 171, Закарпатской - 74, Ровенской - 73, Винницкой - 63 и в г. Киеве - 58.
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
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