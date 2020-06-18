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18 июня 2020, 14:59 2

На Николаевщине зафиксировали новую вспышку коронавируса

18 июня 2020, 14:59 2
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Последние трое суток новых случаев не регистрировали
Последние трое суток новых случаев не регистрировали
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В Николаевской области по состоянию на 18 июня обнаружено 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

Всего зарегистрировано 338 случаев, из них работников учреждений здравоохранения - 56. Больше всего в городах Николаев - 63, Южноукраинск и Домановском районе - по 66 случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние трое суток в области не фиксировался ни один случай больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев выявили во Львовской области - 171, Закарпатской - 74, Ровенской - 73, Винницкой - 63 и в г. Киеве - 58.

В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.

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