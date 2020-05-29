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29 мая 2020, 13:51 7

На Винничине отстранили от службы начальника полиции Педоса

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29 мая 2020, 13:51 7
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Помимо этого, уволили нескольких руководителей подразделений
Фото: из открытых источников
Помимо этого, уволили нескольких руководителей подразделений

Руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от выполнения обязательств начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции.

Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы также освободили от занимаемых должностей.

Напомним, ранее сообщалось, что в массовой стрельбе в Броварах участвовали "винницкие спортсмены".

Сам Педос попал в объектив СМИ во время скандала с участием киевских журналистов из проекта "Стоп коррупции" - он на них написал заявление в прокуратуру.


полиция Нацполиция Винницкая область начальник правоохранители
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