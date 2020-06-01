Отстраненного от работы главу Винницкой полиции назначили советником Клименко
Отстраненного от выполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.
Об этом 1 июня в Виннице сообщил журналистам глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал Клименко.
По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые были отстранены и увольнении после событий в Броварах "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем".
Напомним, после стрельбы в Броварах руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса был отстранен от выполнения обязанностей. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы уволили с должностей.
Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.
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