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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июня 2020, 12:38 5

Отстраненного от работы главу Винницкой полиции назначили советником Клименко

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01 июня 2020, 12:38 5
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Юрий Педос будет отвечать за ведение института дознания в западно-центральном округе
Фото: ГУ Нацполиции Винницкой области
Юрий Педос будет отвечать за ведение института дознания в западно-центральном округе

Отстраненного от выполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.

Об этом 1 июня в Виннице сообщил журналистам глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сказал Клименко.

По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые были отстранены и увольнении после событий в Броварах "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем".

Напомним, после стрельбы в Броварах руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса был отстранен от выполнения обязанностей. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы уволили с должностей.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.


увольнение полиция Винница Винницкая область Игорь Клименко Юрий Педос советник
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