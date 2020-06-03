Полиция открыла дело о пропаже зерна из Госрезерва

На складах Госрезерва в Тернопольской области аудит обнаружил недостачу зерна на сумму 800 млн грн

Фото: Shummyz/ YouTube

На складах Госрезерва в Тернопольской области аудит обнаружил недостачу зерна на сумму 800 млн грн

Полиция открыла дело по факту присвоения государственных запасов и нанесения убытков государству

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, пишет RegioNews.

Это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанных для обеспечения населения хлебом на случай форс-мажорной ситуации. И эту так называемую подушку безопасности сорокамиллионной страны банально разворовали и распродали", - сказал Апостол.

Советник министра подчеркнул, что в случае подтверждения заявленных фактов, виновных ждет суровое наказание.

Упомянутые в моей иронической метафоре "мыши", которые якобы съели тысячи тонн зерна, обязательно будут выявлены и наказаны согласно украинскому законодательству. Надеюсь, что ущерб, нанесенный государству и миллионам наших граждан, также будет возмещен", - добавил он.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Якщо чесно,я шокований. Ви не уявляєте собі яка велика кількість читачів сприйняли серйозно мою іронічну метафору про... Опубліковано Михайлом Апостолом Вівторок, 2 червня 2020 р.

Напомним, позавчера, 1 июня стало известно, что со складов Госрезерва исчезло 150 тыс. тонн зерна. Для данного количества понадобилось бы почти 2,7 тыс. вагонов, а сумма убытков государству составляет 800 млн грн.