Мэр Днепра Филатов будет баллотироваться на второй срок

Борис Филатов считает, что имеет шансы победить во второй раз

Фото: городской сайт Днепра

Борис Филатов считает, что имеет шансы победить во второй раз

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что вновь будет баллотироваться на пост мэра.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.

Я это подтверждаю... Я хочу закончить то, что начал. Я иду на выборы, и, надеюсь, что мои земляки окажут мне мандат доверия на вторую каденцию... У меня есть для этого шансы, и это показывает не только мое внутреннее мироощущение, но в том числе и социология", – сказал Филатов.

Борис Филатов также сказал, что Офис президента не пробовал договариваться с ним о совместных действиях на местных выборах.

Справка:

Мэр Днепра, миллионер Борис Филатов длительное время работал юристом в команде олигарха Игоря Коломойского, а когда последний был назначен председателем Днепропетровской ОГА, стал его заместителем. В 2014-м Филатов был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу, а в 2015 году стал мэром Днепропетровска, ныне – Днепра.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов отправил на помощь буковинским медикам врачей из Днепра для борьбы с коронавирусом.

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