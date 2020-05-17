Мэр Днепра Филатов будет баллотироваться на второй срок
Городской голова Днепра подтвердил свои амбиции на вторую мэрскую каденцию
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что вновь будет баллотироваться на пост мэра.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.
Я это подтверждаю... Я хочу закончить то, что начал. Я иду на выборы, и, надеюсь, что мои земляки окажут мне мандат доверия на вторую каденцию... У меня есть для этого шансы, и это показывает не только мое внутреннее мироощущение, но в том числе и социология", – сказал Филатов.
Борис Филатов также сказал, что Офис президента не пробовал договариваться с ним о совместных действиях на местных выборах.
Справка:
Мэр Днепра, миллионер Борис Филатов длительное время работал юристом в команде олигарха Игоря Коломойского, а когда последний был назначен председателем Днепропетровской ОГА, стал его заместителем. В 2014-м Филатов был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу, а в 2015 году стал мэром Днепропетровска, ныне – Днепра.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов отправил на помощь буковинским медикам врачей из Днепра для борьбы с коронавирусом.
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