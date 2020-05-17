"Слуги народа" еще не определились с кандидатом в мэры Херсона – нардеп Дубинский

Александр Дубинский опроверг информацию о вероятном кандидате от "Слуги народа” в руководители Херсона

На фото: Садіяр Мамедов

Александр Дубинский опроверг информацию о вероятном кандидате от "Слуги народа” в руководители Херсона

По информации местных СМИ «Слуги народа» хотят выдвинуть кандидатом в мэры местного бизнесмена Садияра Мамедова.

Информация о кандидатуре Садияра Мамедова является ложной, сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Александр Дубинский, куратор Херсонской области от "Слуг народа".

В херсонских СМИ пишут, что мы ("Слуга народа”- ред.) определились с кандидатом в мэры Херсона. С помощью этой новости продвигают в кандидаты какого-то Мамедова. Эта информация не соответствует действительности”, – написал Дубинский.

Накануне местных СМИ Херсона начали распространять месседж, что вроде бы президентская партия уже определилась с кандидатом на пост председателя Херсонского городского совета и этим кандидатом является Садияр Мамедов.

Справка:

Мамедов Садияр Мухтасович, 46 лет.

Родился в к/с им. Калинина Янгиюльського района Ташкентской области, гражданин Украины, образование высшее, директор, ООО "Евро-стиль",член ОО "Народный мэр Херсона".

Основатель благотворительного фонда Садияра Мамедова.

В 2019-м баллотировался в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу (самовыдвижение), но проиграл.

Как мажоритарщик баллотировался в городской совет Херсона от БПП но тоже не был избранным.

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