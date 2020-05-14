Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона

На выплату материальной помощи чиновникам черновицкого городского совета потратили почти шесть миллионов, тогда как на доплаты медикам только пять

На выплату материальной помощи чиновникам черновицкого городского совета потратили почти шесть миллионов, тогда как на доплаты медикам только пять

За 4 месяца текущего года мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 525 тысяч гривен зарплаты, премий, надбавок и выплат.

За апрель 2020 года городскому голове Черновцов Алексею Каспруку насчитали 45 тысяч 881 грн зарплаты. В марте мэр Черновцов получил свыше 100 тысяч грн, из которых 50 тысяч зарплаты и столько же материальной помощи на решения социально-бытовых вопросов. Об этом стало известно из официального ответа Черновицкого городского совета на информационный запрос журналистов местного канала "Черновицкий луч", пишет RegioNews. в Целом на выплату материальной помощи чиновникам Ратуши из городского бюджета использовали почти 6 млн грн. Об этом говорится на facebook странице журналистки Антонины Фигель. В комментариях к обнародованного видео изложены также заявления отдельных чиновников городского совета на получение помощи для решения социально-бытовых вопросов. 5,8 млн грн для чиновников в период пандемии против 5 млн грн для медиков Опубликовано Antonina Figel Вторник, 12 мая 2020 г. Напомним, что в начале апреля депутаты черновицкого горсовета приняли решение о доплатах черновицким медикам, которые борются с коронавирусом. На эти цели выделили 5 млн грн на 3 месяца. Некоторые депутаты предлагали выделить 10 млн грн, но Алексей Каспрук отметил, что в бюджете не хватает средств из-за финансового кризиса связанную с COVID-19. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, в конце марта, почти все работники горсовета получили материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов на общую сумму 5 млн 836 тысяч грн. Больше всего получил мэр Каспрук - свыше 50 тысяч грн. Читайте также: Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий Черновицкая ОГА просит у мэра Каспрука полтора миллиона на лечение больных коронавирусом

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