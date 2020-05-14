Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
За 4 месяца текущего года мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 525 тысяч гривен зарплаты, премий, надбавок и выплат.
За апрель 2020 года городскому голове Черновцов Алексею Каспруку насчитали 45 тысяч 881 грн зарплаты. В марте мэр Черновцов получил свыше 100 тысяч грн, из которых 50 тысяч зарплаты и столько же материальной помощи на решения социально-бытовых вопросов.
Об этом стало известно из официального ответа Черновицкого городского совета на информационный запрос журналистов местного канала "Черновицкий луч", пишет RegioNews.
в Целом на выплату материальной помощи чиновникам Ратуши из городского бюджета использовали почти 6 млн грн.
Об этом говорится на facebook странице журналистки Антонины Фигель. В комментариях к обнародованного видео изложены также заявления отдельных чиновников городского совета на получение помощи для решения социально-бытовых вопросов.
5,8 млн грн для чиновников в период пандемии против 5 млн грн для медиковОпубликовано Antonina Figel Вторник, 12 мая 2020 г.
Напомним, что в начале апреля депутаты черновицкого горсовета приняли решение о доплатах черновицким медикам, которые борются с коронавирусом. На эти цели выделили 5 млн грн на 3 месяца.
Некоторые депутаты предлагали выделить 10 млн грн, но Алексей Каспрук отметил, что в бюджете не хватает средств из-за финансового кризиса связанную с COVID-19.
Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, в конце марта, почти все работники горсовета получили материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов на общую сумму 5 млн 836 тысяч грн. Больше всего получил мэр Каспрук - свыше 50 тысяч грн.
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