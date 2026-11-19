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Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат" и его пособника

Об этом сообщили в САП, передает RegioNews.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласна с таким решением и готовит апелляционную жалобу.

В прокуратуре не называют имени фигуранта, однако, по данным материалов производства, речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове. Расследование касается периода, когда он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина"".

Основанием для прекращения дела суд определил пункт 10 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины. Речь идет об истечении срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении – так называемые "правки Лозового".

"Прокурор не согласен с позицией суда и уже готовит апелляционную жалобу", – сообщили в прокуратуре.

Также в САП напомнили, что в рамках этого дела Украине в общей сложности вернули 4,5 млн евро. Из этой суммы 1,15 млн. евро ранее арестовали на банковских счетах обвиняемых, а почти 3,4 млн. евро перечислила компания Surys в рамках процессуального соглашения с Национальной финансовой прокуратурой Франции.

Напомним, в июле 2023 года НАБУ и САП удалось разоблачить масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина". Сообщено о подозрении 5 лицам.

В НАБУ не назвали имена фигурантов. Однако известно, что в течение 2011-2016 годов ГП "Полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Максим Степанов.