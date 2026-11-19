Фото: СБУ

Руководитель Северного управления заказчика работ Министерства обороны Украины подозревается в незаконном обогащении на 12,6 млн грн. По данным следствия, с начала полномасштабной войны он и члены его семьи приобрели недвижимость, автомобиль премиального бренда и значительные суммы наличных денег, которые не соответствовали официальным доходам чиновника. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

Расследование установило, что в течение 2022–2026 годов чиновник и его семья приобрели активы на общую сумму 12,6 млн грн. В то же время, это имущество не было отражено в официальных декларациях.

В частности, речь идет о частном доме с земельным участком, новом автомобиле премиального бренда, а также наличных в долларах США и евро. Общая сумма наличных сбережений превышает 6,8 млн. грн. в гривневом эквиваленте.

Правоохранители устанавливают происхождение этих активов. Также проверяют версию о возможном использовании должностным лицом служебных полномочий для незаконного обогащения.

По данным СБУ, учреждение, возглавляемое фигурантом, отвечает за заказ строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны Украины.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины – незаконное обогащение. Его уже отстранили от должности, а в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. По инкриминируемой статье должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.