Нацполиция заявила о ликвидации сети U420, связанной с группировкой "Химпром"

Фото: Нацполиция

Национальная полиция заявила о прекращении деятельности сети магазинов U420, связываемой с транснациональной преступной группировкой "Химпром". По данным правоохранителей, сеть была ликвидирована в апреле 2026 года, с тех пор ни один из ее магазинов не возобновил работу

Об этом сообщили в Нацполиции, подводя итоги противодействия группировке в Украине и за рубежом, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, U420 продавала продукцию под видом "сувенирной", используя пробелы в законодательстве. В частности, 5 февраля 2026 года правительство по инициативе Нацполиции и МВД запретило синтетический каннабиноид ADB-4en-PINACA.

14 апреля полицейские провели 281 обыск в Киеве и в десяти областях. В ходе следственных действий изъяли более трех тонн смеси для джоинтов, 54 тысячи литров продукции из CBD, более 12 тысяч джоинтов и оборудования. Также арестовали 416 банковских счетов и около четырех миллионов USDT.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении. В настоящее время продолжаются более 2800 экспертных исследований изъятой продукции.

2 октября 2026 г. правительство ввело контроль производных шести групп наркотических и психотропных веществ. Как объясняют в Нацполиции, это должно сделать невозможным обход запретов из-за незначительного изменения химической формулы веществ.

Параллельно в 2025-2026 годах Нацполиция совместно с международными партнерами проводила операции против вербовочных колл-центров и центров группировки.

В частности:

Август 2025, Украина: провели 26 обысков и собрали около 4 тысяч цифровых доказательств.

Март 2026 года, Албания: в суд направили производство по двум гражданам Украины.

Май 2026 года, Украина: провели 70 обысков, ликвидировали вербовочные колл-центры и установили 27 участников группировки.

Июль 2026, Казахстан: состоялось 15 обысков, задержали 17 человек.

24–25 августа 2026 года, Украина: провели 35 обысков, ликвидировали две ячейки группировки. Семь человек задержаны, девяти сообщили о подозрении. Среди них лидер и соорганизатор, которым подозрения объявили заочно.

Кроме того, правоохранители задокументировали более 30-ти фактов насильственных преступлений и других форм давления. Трое исполнителей уже приговорены к лишению свободы.

По данным следствия, группировку "Химпром" возглавляет гражданин России Егор Буркин, известный по прозвищу "Мексиканец". Ему заочно сообщили о подозрениях, он находится в международном розыске. Подозрения также получили трое его ближайших подельников.

В Нацполиции заявляют, что продолжают устанавливать участников группировки, блокировать ее активы и работать над задержанием организаторов.

Стоит отметить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" на пленках скорее всего является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции Украины, которого следствие считает участником преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген".

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции " Карфаген ". В их числе, в частности, руководитель одного из департаментов полиции, а также первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.