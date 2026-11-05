Пограничники показали, как дроны охотятся на российских оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех возможных участках фронта. Пограничники показали свежие кадры с работой дронов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу подразделения "Феникс". Украинские дроны атаковали русских солдат. оккупанты планировали добраться до точки назначения, а попали в объектив наших операторов.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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