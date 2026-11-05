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05 ноября 2026, 19:24

Стрельба и заложники в магазине Тернополя: задержали 53-летнего мужчину

05 ноября 2026, 19:24
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Фото: Нацполиция
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В Тернополе 53-летний мужчина удерживал людей в заложниках в магазине, а во время переговоров с полицией взорвал предмет, похожий на гранату, и стал хаотично стрелять. Его задержали спецназовцы КОРД. В результате инцидента никто не пострадал

Об этом сообщила полиция, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, во время переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину. Этим воспользовались находившиеся в магазине люди и выбежали из помещения через служебный выход.

После этого фигурант взорвал предмет, похожий на гранату, и открыл хаотическую стрельбу.

Вооруженного мужчину задержали спецназовцы КОРД. Им оказался 53-летний житель Тернополя. Во время задержания у него изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож. По информации полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи также выяснили, что перед инцидентом он уже приходил в этот магазин, вел себя агрессивно и конфликтовал с работниками. Тогда мужчина покинул заведение, но впоследствии вернулся с оружием.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция начала уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы человека, а также угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.

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