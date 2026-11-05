В Киевской области загорелся дом: погибли супруги
Трагедия произошла в селе Малая Солтановка 4 ноября. Там загорелся жилой дом
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела мужа и жены. Это были 72-летний и 70-летний местные жители.
Предварительно причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования. Специалисты будут устанавливать обстоятельства.
Напомним, ранее в Приморском районе Одессы произошел взрыв неизвестного предмета в семиэтажном жилом доме. Пострадали четыре человека, среди них – трое спасателей ГСЧС и медик скорой помощи.
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