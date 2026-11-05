В Киевской области загорелся дом: погибли супруги

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в селе Малая Солтановка 4 ноября. Там загорелся жилой дом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела мужа и жены. Это были 72-летний и 70-летний местные жители.

Предварительно причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования. Специалисты будут устанавливать обстоятельства.

Напомним, ранее в Приморском районе Одессы произошел взрыв неизвестного предмета в семиэтажном жилом доме. Пострадали четыре человека, среди них – трое спасателей ГСЧС и медик скорой помощи.