В Донецкой области после обстрела спасли собаку из разбитого дома
Россияне в очередной раз ударили по Славянску. Спасатели нашли в разрушенном доме четырехлапого жителя
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Во время проверки поврежденных домов спасатели обнаружили напуганную собаку. Они осторожно вынесли щенка из опасной зоны. Пока собаку вернули хозяйке.
"Для наших чрезвычайных важна каждая жизнь. Они всегда приходят на помощь тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно", - говорят в ГСЧС.
Напомним, ранее в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота.
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