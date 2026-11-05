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05 ноября 2026, 19:30

Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики

05 ноября 2026, 19:30
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Фото из открытых источников
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В Украине 6 ноября снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Украине в пятницу, 6 ноября, будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергией:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

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