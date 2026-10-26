Рада продлила военное положение и мобилизацию до 29 января 2027 года

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В понедельник, 26 октября, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 29 января 2027 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За законопроект №16182 об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения проголосовали 293 народных депутата. Один парламентарий выступил против.

Также парламент поддержал продолжение всеобщей мобилизации. За законопроект №16183 проголосовал 281 народный депутат, один выступил против, еще один воздержался.

Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 29 января 2027 года.

Напомним, утром 26 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца.

Ранее Зеленский объяснил, когда Украина отменит военное положение. По его словам, это произойдет, когда наша страна не получит действенные гарантии безопасности от РФ и союзников.