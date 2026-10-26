В Одесской области уклонявшиеся бежали за границу в костюмах "кикиморы"

Фото: ГСЧС

В Одесской области пограничники разоблачили мужчин, которые пытались выехать за границу. Это произошло у границы с Молдовой

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Два местных жителя призывного возраста спланировали маршрут, надеясь перейти приднестровский участок украинско-молдавской границы на Одесщины. Для того чтобы их никто не заметил, они оделись в маскировочные костюмы "кикимора".

"Укрыться от тепловизора не удалось: пограничники Подольского отряда заметили передвижение и задержали обоих. На нарушителей составили административные протоколы, дела передали в суд", - говорят пограничники.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы . Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".