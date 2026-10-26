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Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами снова оказались прифронтовые и приграничные регионы.

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

По состоянию на 26 октября новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики начнут ремонтные работы и возобновление электроснабжения, как только разрешат условия безопасности.

В Минэнерго отметили, что на прошлой неделе Россия атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 126 раз.

В понедельник, 26 октября, из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений света, а для промышленности и бизнеса введены ограничения мощности для сохранения стабильности энергосистемы.

Напомним, в ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.