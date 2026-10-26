Фото: ОВА

Утром 26 октября российские войска нанесли четыре удара по Ясногорке в Краматорской громаде Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 10 получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.

На месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Точное количество пострадавших и масштабы повреждений устанавливаются.

Напомним, в ночь на 26 октября РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 140 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.