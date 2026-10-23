США подготовили новый план завершения войны в Украине, – The Economist

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Economist.

Новый план предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Россия взамен получит возможность заключать бизнес-сделки с США, добиваться ослабления санкций и восстановления полноценных политических отношений с Западом.

Украине обещают пакет инвестиций и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Отдельно обсуждается возможное возобновление поставок российского газа в Европу и функционирование газопровода "Северный поток".

В издании отмечают, что предложение возобновить поставки российского газа в Европу является одной из ключевых составляющих более широкого плана администрации президента Трампа по завершению войны в Украине. Такой шаг мог бы принести Москве значительные экономические выгоды и вернуть ей часть влияния на европейском энергетическом рынке.

В то же время европейские чиновники отнеслись к этой идее с осторожностью, поскольку она противоречит многолетним усилиям Евросоюза по сокращению зависимости от российских энергоресурсов.

По оценке The Economist, предложенные условия могут быть выгодными для Москвы, однако перспективы реального завершения войны остаются неопределенными. Издание также отмечает, что Россия может затягивать переговоры, пытаясь добиться уступок по санкциям, прежде чем согласиться на прекращение боевых действий.

В то же время украинские переговорщики опасаются, что представители Трампа могут договориться с Россией о выгодных для себя экономических сделках еще до того, как будут определены приемлемые для Украины условия завершения войны и гарантии безопасности.

Следует отметить, что речь идет о неофициальных контурах предложений из материала The Economist, а не о согласованном сторонами мирном плане.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп может помочь завершить российскую войну против Украины, если изменит свою риторику по отношению к главе Кремля.

Ранее Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Он также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

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