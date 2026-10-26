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26 октября 2026, 13:41

В Одессе задержали агента РФ, который устанавливал GPS-маячки на бензовозы

26 октября 2026, 13:41
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала в Одессе 20-летнего агента российских спецслужб, который устанавливал GPS-трекеры на топливозаправщики и бензовозы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, таким образом враг пытался выявить координаты украинских нефтебаз для последующих ракетно-дроновых ударов.

Как сообщили в СБУ, военная контрразведка предотвратила серию атак РФ по складах топливо-смазочных материалов на юге Украины.

Правоохранители задокументировали, что фигурант установил минимум два GPS-маячка с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Одно устройство он прикрепил к военному топливозаправщику, другое – к гражданскому бензовозу.

По замыслу врага, отслеживание маршрутов автоцистерн должно было помочь установить месторасположение нефтебаз. Полученные координаты россияне планировали использовать для нанесения массированных ударов, что могло нарушить логистику Сил обороны Украины и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили эту деятельность, демонтировали шпионские устройства и задержали подозреваемого.

По данным расследования, задержанный – 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, работавший грузчиком в почтовом отделении. К сотрудничеству с российскими спецслужбами он подключился после того, как искал легкого заработка в Telegram-каналах.

Сначала мужчина фиксировал последствия российских атак по Одессе, а затем получил задачу выявлять украинские нефтебазы. Для этого он приобрел GPS-трекеры, настроил их по инструкциям российского куратора и установил автоцистерны. Во время разведывательных вылазок он менял способы передвижения – пользовался маршрутными автобусами или ходил пешком.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с поличным с врагом.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Славянске и Краматорске разоблачили агентов ГРУ. Один из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй, с учетом сотрудничества со следствием, получил 10 лет тюрьмы.

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