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23 октября 2026, 11:57

В Европе ищут переговорщиков с Россией: СМИ назвали пятерых кандидатов

23 октября 2026, 11:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Среди потенциальных представителей Европы – лидеры Италии, Финляндии, Чехии, Дании и Норвегии. Их могут привлечь к переговорам о прекращении войны в Украине

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, передает RegioNews.

Как сообщают собеседники издания, к потенциальным кандидатам уже обращались. Среди них:

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • президент Чехии Петр Павел;
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, европейские страны должны согласовать как саму необходимость переговоров с Россией, так и общую позицию, которую будут представлять во время диалога.

В последние недели усилились призывы к Европе сформировать собственную переговорную команду. Это происходит на фоне обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в давлении на Киев с целью добиться уступок в переговорах.

Предыдущие попытки избрать одного представителя, которого бы поддержали все европейские столицы, не принесли результата. Поэтому рассматривают вариант с группой лидеров. Такой подход должен снизить конкуренцию между странами за место в переговорном процессе и риск блокирования отдельных кандидатур.

В то же время, окончательного решения о составе европейской переговорной команды пока не объявляли.

Напомним, по данным СМИ, США подготовили новый план мирного соглашения между Украиной и Россией. Он предполагает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Россия получит возможность заключать бизнес-соглашения с США, добиваться ослабления санкций и восстановления полноценных политических отношений с Западом.

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