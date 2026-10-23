В Европе ищут переговорщиков с Россией: СМИ назвали пятерых кандидатов
Среди потенциальных представителей Европы – лидеры Италии, Финляндии, Чехии, Дании и Норвегии. Их могут привлечь к переговорам о прекращении войны в Украине
Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, передает RegioNews.
Как сообщают собеседники издания, к потенциальным кандидатам уже обращались. Среди них:
- премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- президент Чехии Петр Павел;
- премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, европейские страны должны согласовать как саму необходимость переговоров с Россией, так и общую позицию, которую будут представлять во время диалога.
В последние недели усилились призывы к Европе сформировать собственную переговорную команду. Это происходит на фоне обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в давлении на Киев с целью добиться уступок в переговорах.
Предыдущие попытки избрать одного представителя, которого бы поддержали все европейские столицы, не принесли результата. Поэтому рассматривают вариант с группой лидеров. Такой подход должен снизить конкуренцию между странами за место в переговорном процессе и риск блокирования отдельных кандидатур.
В то же время, окончательного решения о составе европейской переговорной команды пока не объявляли.
Напомним, по данным СМИ, США подготовили новый план мирного соглашения между Украиной и Россией. Он предполагает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Россия получит возможность заключать бизнес-соглашения с США, добиваться ослабления санкций и восстановления полноценных политических отношений с Западом.