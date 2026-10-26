18:40  25 жовтня
Прикордонники показали, як нищать російську бронетехніку
09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 09:06

Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

26 жовтня 2026, 09:06
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

Відповідні законопроєкти зареєстровані у парламенті під №16183 та №16182, передає RegioNews.

Народні депутати можуть розглянути їх уже цього тижня, оскільки він є пленарним.

Попереднього разу Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації 14 липня. Наразі їхня дія передбачена до 31 жовтня.

Це буде вже 21-ше продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ВР законопроєкт мобілізація воєнний стан Зеленський Володимир
Україна, США та Росія планують тристоронню зустріч у першій половині листопада, — Зеленський
23 жовтня 2026, 22:27
У Європі шукають переговорників із Росією: ЗМІ назвали п'ятьох кандидатів
23 жовтня 2026, 11:57
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
26 жовтня 2026, 10:45
Епоха змін: чому старі правила більше не працюють і хто напише нові
26 жовтня 2026, 10:25
На Львівщині п'яний водій наїхав на трьох дівчат: одна загинула
26 жовтня 2026, 10:18
Нічна атака на Одещину: росіяни двічі били по місцю роботи рятувальників
26 жовтня 2026, 09:55
Росія атакувала Харківщину: шестеро постраждалих, серед них дитина
26 жовтня 2026, 09:54
"Росія робитиме все, щоб люди пішли у бік РФ": Зеленський про евакуацію з Олешок
26 жовтня 2026, 09:38
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
26 жовтня 2026, 09:20
Росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі: виникла пожежа
26 жовтня 2026, 09:20
РФ атакувала промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині: спалахнули пожежі
26 жовтня 2026, 08:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Пекар
Борислав Береза
Микола Княжицький
Всі блоги »