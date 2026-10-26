Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

Відповідні законопроєкти зареєстровані у парламенті під №16183 та №16182, передає RegioNews.

Народні депутати можуть розглянути їх уже цього тижня, оскільки він є пленарним.

Попереднього разу Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації 14 липня. Наразі їхня дія передбачена до 31 жовтня.

Це буде вже 21-ше продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.

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