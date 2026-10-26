Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації
Відповідні законопроєкти зареєстровані у парламенті під №16183 та №16182, передає RegioNews.
Народні депутати можуть розглянути їх уже цього тижня, оскільки він є пленарним.
Попереднього разу Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації 14 липня. Наразі їхня дія передбачена до 31 жовтня.
Це буде вже 21-ше продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.
Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися