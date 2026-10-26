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26 октября 2026, 09:54

Россия атаковала Харьковщину: шесть пострадавших, среди них ребенок

26 октября 2026, 09:54
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 18 населенных пунктов области. Пострадали шесть человек, в том числе 14-летний парень

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Харькове острую реакцию на стресс получили 60-летний мужчина и 14-летний подросток. В поселке Краснопавловка Лозовской общины ранения получили женщины в возрасте 51 и 71 год. В Изюме пострадали мужчины в возрасте 72 и 52 лет.

Для атак по региону российские войска применяли реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы и беспилотники разных типов, в частности "Герань-2", "Молния" и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области:

  • В Харькове повреждены четыре грузовика, легковой автомобиль, здание интернет-магазина и административное здание.
  • В Богодуховском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, два автомобиля, в том числе автомобиль экстренной медицинской помощи.
  • В Изюмском районе получили повреждения электросети, частные дома, гараж и два складских здания.
  • В Харьковском районе повреждены электросети, частные дома, складское здание и два гражданских предприятия.
  • В Лозовском районе повреждено общежитие и хозяйственное сооружение.
  • В Чугуевском районе поврежден частный дом.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумщины. Враг применял авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы. Пострадали пять человек.

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