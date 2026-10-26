Фото: ГСЧС

Вражеская атака разрушила промышленное предприятие в Одесской области, там возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время тушения пожара россияне дважды нанесли повторные удары непосредственно по месту работы огнеборцев.

К счастью, спасатели находились в укрытии и не пострадали. Повреждена пожарно-спасательная техника.

По другому адресу в результате атаки повреждены четыре гаража и уничтожен легковой автомобиль.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. На местах работали более 50 спасателей.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска атаковали промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области. На местах попаданий вспыхнули пожары.