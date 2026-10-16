Обогащение на 13 миллионов: в НАБУ открыли материалы расследования по Стефанишиной

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НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу по подозрению бывшего вице-премьер-министра - министра юстиций. Речь идет о незаконном обогащении более чем на 13,9 миллиона гривен

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в собственности экс-вицеппремьера было две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 миллионов гривен. Квартиры зарегистрированы на подругу. Также нашли следующие активы:

• квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (зарегистрированная на мать);

• автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрированный на подчиненного).

Кроме того, она вела переговоры по покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тыс. дол. США. По плану 250 тыс. дол. США должны были быть уплачены наличными. Официальные доходы чиновницы таких покупок не разрешали.

В СМИ отмечают, что речь идет о бывшем вице-премьере, министерке юстиции Ольге Стефанишине.

Напомним, в прошлом году в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Стефанишина . Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Журналисты Hromadske исследовали имущество семьи Ольги Стефанишиной. Тогда выяснилось, что в декларациях она не указывала ни реальную киевскую квартиру мамы на 150 квадратов, проданной в 2018 году, ни новых апартаментов, приобретенных в 2022 году.

По словам журналистов, в последние годы Ольга Стефанишина декларирует квартиру в Киеве, которая якобы принадлежит ее маме, но в реестрах нет данных, что ее мама когда-то владела этим жильем.