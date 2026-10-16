На линии электропередачи на Днепропетровщине нашли боевую часть дрона
В Днепровском районе Днепропетровской области на воздушной линии электропередачи на высоте около 60 метров обнаружили боевую часть беспилотника "Герань-4"
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Опасный предмет изъяли пиротехники спецподразделения SIGMA Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС совместно со специалистами спецподразделения Дельта.
Боевую часть беспилотника передали пиротехническому подразделению Днепропетровской области для обезвреживания.
Напомним, в Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник , попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа.
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Почти 30 атак в день: в Днепропетровской области погибла женщина, повреждены дома и предприятие
16 октября 2026, 21:04Жителей западной Украины просят не игнорировать тревогу 16 октября
16 октября 2026, 20:55Взрывы в Днепре: вспыхнул пожар, есть погибший
16 октября 2026, 20:40ДТП в Ровенской области: грузовик сбил 16-летнего парня
16 октября 2026, 20:29В Харькове произошла стрельба между участниками дорожного движения: что известно
16 октября 2026, 19:57В Украине аварийные отключения света - Укрэнерго
16 октября 2026, 19:50Тройное ДТП в Полтавской области: две иномарки влетели в микроавтобус
16 октября 2026, 19:40ВСУ уничтожили мост, по которому россияне перевозили боеприпасы на Гуляйпольском направлении
16 октября 2026, 19:23Отопительный сезон во Львовской области 2026–2027: когда будут включать тепло
16 октября 2026, 18:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все блоги »