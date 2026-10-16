Дизель пересек "сотню" за литр: куда "катятся" цены на АЗС
В Украине продолжаются удорожание всех видов горючего. Особенно ощутимо подорожало дизельное топливо
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 16 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,59 гривны за литр (+0,04 гривны);
- бензин А-95 – 89,72 гривны за литр (+0,03 гривны);
- бензин А-92 – 86,20 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 100,43 гривны за литр (+0,84 гривны);
- автогаз – 49,11 гривны за литр (+1,07 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
На Киевщине иномарки влетели друг в друга: погибли два человека
16 октября 2026, 23:40СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"
16 октября 2026, 23:20В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах
16 октября 2026, 23:00В Киеве женщина убила мужчину, и пыталась выставить это как самоубийство
16 октября 2026, 22:55Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю
16 октября 2026, 22:40Обогащение на 13 миллионов: в НАБУ открыли материалы расследования по Стефанишиной
16 октября 2026, 22:35Россия атаковала Ровенщину реактивными дронами: погиб 63-летний мужчина
16 октября 2026, 22:10Россия атаковала таможенный терминал в Ковеле: есть пострадавший
16 октября 2026, 21:44В Укрэнерго назвали графики отключений на 17 октября
16 октября 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все блоги »