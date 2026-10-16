Кровотечение и швы: супруга Виктора Павлика рассказала о его состоянии после операции

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Репяхова рассказала, что Виктору Павлику наложили швы, а сейчас – у него остались сильные гематомы. По ее словам, еще в первой больнице ему говорили накладывать швы, однако артист хотел обратиться к оперировавшей его хирургине. Впоследствии случилось, что помощь ему оказали в Киевской городской клинической больнице №1.

"Нам оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Безгранично благодарна за профессионализм, неравнодушие и человечность", - говорит супруга певца.

Напомним, ранее Виктор Павлик перенес повторное стоматологическое вмешательство, поскольку предыдущий имплант треснул. В этот раз ему наращивали костную ткань и устанавливали новый имплант. Ночью он проснулся с полным ртом крови, а кровотечение само не прекращалось. Именно так он попал в больницу.