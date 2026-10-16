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16 октября 2026, 23:55

Кровотечение и швы: супруга Виктора Павлика рассказала о его состоянии после операции

16 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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60-летний Виктор Павлик перенес серьезную операцию. Его жена рассказала, как он восстанавливается

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Репяхова рассказала, что Виктору Павлику наложили швы, а сейчас – у него остались сильные гематомы. По ее словам, еще в первой больнице ему говорили накладывать швы, однако артист хотел обратиться к оперировавшей его хирургине. Впоследствии случилось, что помощь ему оказали в Киевской городской клинической больнице №1.

"Нам оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Безгранично благодарна за профессионализм, неравнодушие и человечность", - говорит супруга певца.

Напомним, ранее Виктор Павлик перенес повторное стоматологическое вмешательство, поскольку предыдущий имплант треснул. В этот раз ему наращивали костную ткань и устанавливали новый имплант. Ночью он проснулся с полным ртом крови, а кровотечение само не прекращалось. Именно так он попал в больницу.

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