Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю
В период с 9 по 16 октября в Киевской области зарегистрировали 128 уголовных правонарушений по фактам нарушения законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое гражданских, еще 10 человек получили ранения
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .
Также в течение недели в области повреждено и разрушено более шести складов, логистических центров и производственных помещений.
В прокуратуре отметили, что продолжают документировать факты российской вооруженной агрессии и ее последствия для гражданского населения и инфраструктуры Киевской области.
Напомним, ранее российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков. Сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших .
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