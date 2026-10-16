Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю

Фото: Киевская областная прокуратура

В период с 9 по 16 октября в Киевской области зарегистрировали 128 уголовных правонарушений по фактам нарушения законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое гражданских, еще 10 человек получили ранения

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Также в течение недели в области повреждено и разрушено более шести складов, логистических центров и производственных помещений.

В прокуратуре отметили, что продолжают документировать факты российской вооруженной агрессии и ее последствия для гражданского населения и инфраструктуры Киевской области.

Напомним, ранее российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков. Сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших .