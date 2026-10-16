Россия атаковала Ровенщину реактивными дронами: погиб 63-летний мужчина

Фото: полиция Ровенской области

В результате российской атаки реактивными беспилотниками на Ровенщине погиб 63-летний мужчина, еще два человека получили травмы. Больше всего от ударов пострадал областной центр

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Среди травмированных – 51-летний мужчина, у которого диагностировали акубаротравму и перелом плеча, а также 70-летняя женщина. После оказания медицинской помощи обоих отпустили.

В результате атаки также повреждены здания гражданской инфраструктуры. По состоянию на 20:30 в полицию поступило 211 обращений граждан по поводу повреждения имущества.

На местах попаданий работают полицейские и сотрудники СБУ. Патрульные регулируют дорожное движение, а взрывотехники обследуют места ушибов и падение обломков.

Следователи СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве прокуратуры расследуют дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Стражи порядка призывают граждан находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что российские беспилотники 16 октября одно из крупных торговых заведений города Ровно .