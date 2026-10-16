СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"

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Правоохранители разоблачили в Одессе мошенническую схему. Речь идет о заработке на фейковом избегании уголовной ответственности

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Адвокат предлагал президентке местного благотворительного фонда за деньги прекратить расследование, в котором она фигурирует. За такую "помощь" он просил 315 тысяч долларов США. Он обещал ей, что сможет договориться с СБУ и прокуратурой.

Его задержали "на горячем" после получения взятки. Теперь адвокату грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.