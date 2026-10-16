В Харькове произошла стрельба между участниками дорожного движения: что известно

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В Харькове на улице Виринской произошла стрельба между участниками дорожного движения. По предварительным данным полиции, водители автомобилей Hyundai и Toyota открыли огонь по порядку. Информации о пострадавших пока нет

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Во время движения по улице Виринской между водителями двух автомобилей возник конфликт.

По предварительной информации, находившиеся в Hyundai люди произвели выстрелы в сторону Toyota. В ответ пассажиры или водитель Toyota также открыли огонь.

После этого водитель Hyundai продолжил движение, однако водитель Toyota стал его преследовать. Впоследствии оба автомобиля остановились на улице Шевченко.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Полицейские установили всех участников инцидента и выясняют обстоятельства стрельбы.

Напомним, что в поселке Вышково Хустского района в Закарпатье мужчина открыл стрельбу по прохожим. В результате нападения два человека погибли, еще трое пострадали. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.