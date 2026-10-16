Россия атаковала таможенный терминал в Ковеле: есть пострадавший

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Ковеле на Волыни в результате российской атаки беспилотников загорелись около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Также под удар попал местный таможенный терминал. Известно об одном пострадавшем

Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает RegioNews .

По его словам, Волынская область продолжает находиться под атакой российских ударных беспилотников типа "Шахед", в том числе реактивных.

Кроме того, в Луцке повторно потерпело удар предприятие с иностранными инвестициями.

Глава ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что в Луцке в результате российской атаки беспилотников по гражданским объектам 14 октября погибли шесть человек, еще 12 пострадали. Среди травмированных – ребенок.