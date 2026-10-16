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16 жовтня 2026, 22:35

Збагачення на 13 мільйонів: у НАБУ відкрили матеріали розслідування щодо Стефанішиної

16 жовтня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі за підозрою колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра юстицій. Йдеться про незаконне збагачення на понад 13,9 мільйона гривень

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у власності екс-віцепрем'єра були дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 мільйонів гривень. Квартири були зареєстровані на подругу. Також знайшли такі активи:

• квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір);
• автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою. Офіційні доходи чиновниці таких покупок не дозволяли.

У ЗМІ зазначають, що йдеться про колишню віцепрем'єрку, міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Нагадаємо, минулого року до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Журналісти Hromadske дослідили майно родини Ольги Стефанішиної. Тоді з'ясувалося, що в деклараціях вона не вказувала ані реальної київської квартири мами на 150 квадратів, проданої у 2018 році, ані нових апартаментів, придбаних у 2022 році.

За словами журналістів, останні роки Ольга Стефанішина декларує квартиру в Києві, яка нібито належить її мамі, але у реєстрах немає даних, що її мама колись володіла цим житлом.

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