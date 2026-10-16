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16 октября 2026, 23:40

На Киевщине иномарки влетели друг в друга: погибли два человека

16 октября 2026, 23:40
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 15 октября на автодороге Киев-Овруч в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 24-летний водитель BMW выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Rogue, за рулем которого находилось 54 человека. В результате ДТП водитель BMW и его 20-летний пассажир погибли на месте.

"Уважаемые водители, полиция Киевщины предостерегает: будьте внимательны за рулем, выбирайте безопасную скорость, учитывайте дорожные обстоятельства и соблюдайте правила дорожного движения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области автомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Среди трех пострадавших – ребенок.

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