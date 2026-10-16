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16 октября 2026, 22:55

В Киеве женщина убила мужчину, и пыталась выставить это как самоубийство

16 октября 2026, 22:55
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве задержали женщину после смерти ее сожителя. Она заявляла, что мужчина покончил с жизнью, но все оказалось не так.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время застолья с алкоголем между сожительницами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры женщина взяла нож и ударила мужчину в живот. Он получил проникающее ранение и на следующий день скончался.

"Во избежание ответственности фигурантка спрятала нож в заброшенном гараже неподалеку и убеждала соседей, что мужчина покончил с собой. За совершенное киевлянке грозит до 10 лет лишения свободы", - говорят полиция.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.

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