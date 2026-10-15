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15 октября 2026, 18:46

$2,2 млн за строительство в военном городке Львова: задержан владелец строительной компании

15 октября 2026, 18:46
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Фото: НАБУ
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НАБУ и САП разыскали и задержали владельца строительной компании, подозреваемого в пособничестве в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за право возвести жилой дом для военных во Львове

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, в марте 2021 года начальник одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, одновременно являвшийся командиром военного городка во Львове, предложил обеспечить строительство многоквартирного жилого дома на его территории.

Свои услуги чиновник оценил в 2,2 млн долларов США. Из этой суммы 700 тысяч долларов должны были разделить его сообщники — бывший адвокат и владелец строительной компании.

НАБУ и САП разоблачили схему в июле 2026 года. Владелец строительной компании после сообщения о подозрении скрывался от стражей порядка и находился в розыске.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4,5 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.

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