В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах
В Украине значительно подорожал популярный овощ. Стало известно, какие цены на килограмм
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Украинские тепличные комбинаты продолжают активно увеличивать стоимость помидоров. Причиной называют высокий спрос и предложение. Теперь килограмм тепличных томатов обойдется покупателям в 50-75 гривен. Это в среднем на 14% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.
Какие средние цены в супермаркетах:
- АТБ – помидоры первого сорта можно найти в среднем по 65-70 гривен за килограмм;
- Сильпо – цены стартуют от 68 гривен до 85-95 гривен за килограмм;
- "Novus" и "Ашан" – до 100-120 гривен за килограмм.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.
Цены на базовый овощ в Украине рухнули: какие ценники в супермаркетахВсе новости »
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