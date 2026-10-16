В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Украинские тепличные комбинаты продолжают активно увеличивать стоимость помидоров. Причиной называют высокий спрос и предложение. Теперь килограмм тепличных томатов обойдется покупателям в 50-75 гривен. Это в среднем на 14% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

Какие средние цены в супермаркетах:

АТБ – помидоры первого сорта можно найти в среднем по 65-70 гривен за килограмм;

Сильпо – цены стартуют от 68 гривен до 85-95 гривен за килограмм;

"Novus" и "Ашан" – до 100-120 гривен за килограмм.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.