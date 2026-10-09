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09 октября 2026, 23:15

Инфляция в Украине: как подорожали продукты, образование и одежда

09 октября 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Осенью инфляция в Украине продолжала расти. Это повлияло на стоимость товаров и услуг

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Базовая инфляция – 2,0% к августу 2026 года и 8,8% к сентябрю 2025 года. По данным экспертов, в сентябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. В частности, яйца подорожали на 43,6%.

На 1,7–8,3% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты. При этом овощи и фрукты подешевели на 5,7 и 2,3% соответственно.

Одежда выросла в цене на 9,4%, а обувь на 7,6%. Произошел и рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 0,8%. Цены в сфере здравоохранения также выросли – на 1,7%. В частности, фармацевтическая продукция выросла в цене на 2,6%. Среднее образование подорожало на 14,3%, а высшее образование – стало дороже на 23,3%.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.

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