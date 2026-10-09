Интернет в Украине подорожает: каких тарифов ждать

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В Украине может значительно подорожать Интернет из-за расходов провайдеров. В частности, речь идет о необходимости обеспечивать связь при перебоях с электроэнергией.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Совладелец провайдера "Паутина", член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян отметил, что сейчас компаниям приходится вкладывать больше денег в поддержку и развитие сетей. В частности, речь идет о дополнительных кабелях, количестве работников и размещении коммуникационных узлов.

В зависимости от города и региона дополнительные расходы по обслуживанию одного абонента могут составлять 20 – 80 гривен. При этом единственного повышения для всей страны не будет. Расходы провайдеров (и соответственно – вероятное удорожание) будут зависеть от региона, состояния сети и потребностей конкретного провайдера.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.