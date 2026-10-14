Фото: Перцовский

В ночь на 14 октября российские войска совершили очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под вражеским огнем оказались Харьковщина, Киевщина, Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает RegioNews.

Россияне пытаются уничтожить ключевые элементы транспортной сети: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, станции, вокзалы и подвижной состав. В результате ударов возникали проблемы с энергоснабжением, а движение на ключевых направлениях блокировалось из-за повреждений габаритов. Благодаря организованным альтернативным маршрутам движение удалось быстро обеспечить.

К счастью, обошлось без человеческих потерь и пострадавших. Материальный ущерб – существенный, профильные специалисты начали восстановительные работы еще с самого утра.

Напомним, вечером 13 октября и ночью российские войска атаковали Хмельнитчину беспилотниками. Горели предприятия, АЗС и дом, есть пострадавшие.