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14 октября 2026, 08:57

Россияне атаковали нефтебазу в Луцке: возник пожар

14 октября 2026, 08:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 14 октября, около двух ночи Луцк подвергся вражеской атаке

Об этом сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский, передает RegioNews.

В результате попадания беспилотника на территории нефтебазы возник пожар.

Чрезвычайники ликвидировали пожар в 4:38 утра.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, вечером 13 октября и ночью российские войска атаковали Хмельнитчину беспилотниками. Горели предприятия, АЗС и дом, есть пострадавшие.

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