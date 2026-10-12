Двое погибших и по меньшей мере семь раненых: последствия вечерней атаки РФ на Киев

Фото: Киевская городская прокуратура

В результате вечерней атаки российских войск на Киев погибли два человека, еще по меньшей мере семеро пострадали. Среди травмированных – 17-летняя девушка

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 21.00 было известно о гибели 59-летней женщины. Тело еще одного человека обнаружили в автомобиле у дома.

Пострадавшие получили осколочные ранения, ушибы и резаные раны.

По данным прокуратуры, российский беспилотник свалился во дворе 25-этажного дома в Дарницком районе столицы. В результате загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах.

Пожар уничтожил по меньшей мере 12 автомобилей и два мотоцикла.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления военными РФ по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские военные утром 12 октября совершили атаку беспилотниками на Киев .

По состоянию на 15:20 12 октября количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву возросло до четырех человек.