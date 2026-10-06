Популярная ягода в Украине теперь по "золотой" цене: что происходит

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине розничные цены на малину выросли до 200-280 гривен за килограмм, а переработчики платили рекордные 195 гривен без НДС. Причиной называют дефицит сырья в странах РФ. Кроме того, Польша потеряла часть урожая из-за весенних заморозков.

Лохина также выросла в цене: стоимость подскочила до 210-280 гривен за килограмм. При этом в июне цена держалась на уровне 200 гривен.

При этом на старте сезона Украина успела отправить на экспорт 7,4 тысяч тонн ягоды по средней цене свыше 4 евро за килограмм.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.